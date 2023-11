Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Auseinandersetzung in der Innenstadt

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache gerieten am Donnerstag (23.11.2023) gegen 18.30 Uhr mehrere junge Personen, die zu zwei unterschiedlichen Gruppen gehörten, im Bereich eines Kaufhauses in der Bietigheimer Innenstadt zunächst in einen Streit, aus dem sich anschließend eine handgreifliche Auseinandersetzung entwickelte. Insbesondere ein 19- und ein 20-Jähriger trugen die Unstimmigkeiten untereinander aus. Die 21 Jahre alte Schwester des 20-Jährigen versuchte im weiteren Verlauf gemeinsam mit der Freundin ihres Bruders zu schlichten. Der 19-Jährige schubste die beide Frauen indes, so dass die Schwester leichte Verletzungen erlitt. Hierauf schlug der 20-Jährige dem jüngeren Kontrahenten ins Gesicht und verletzte diesen ebenfalls leicht. Nun soll der 19-Jährige einen Gegenstand aus einer Tasche gezogen haben. In der Folge ergriff der 20-Jährige die Flucht und alarmierte die Polizei. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen, die mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen durchführten, konnten letztlich alle Beteiligten festgestellt werden. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung dauern an.

