POL-PPRP: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum zwischen Mittwoch (11.10.2023), 07:30 Uhr und Donnerstag (12.10.2023), 13:30 Uhr, entwendeten Unbekannte zwei israelische Nationalflaggen. Die Stadt Ludwigshafen hatte die Flaggen an Fahnenmasten an der Abfahrt der Konrad-Adenauer-Brücke in Richtung Innenstadt und am Rathausplatz angebracht. Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte ...

