Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Brand eines Wäschetrockners in Königswinter-Ittenbach:Korrektur

Königswinter (ots)

Die übersandte Meldung zum Brand eines Wäschetrockners in Ittenbach wird hinsichtlich des heutigen Einsatztages (Montag 21.August 2023) wie folgt geändert:

Ein Wäschetrockner ist in einem Einfamilienhaus in Königswinter-Ittenbach am Montagabend in Brand geraten. Die Bewohnerin hatte das Feuer selbst bemerkt und mit Hilfe von Nachbarn das Gebäude rechtzeitig verlassen. 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter verhinderten durch rechtzeitiges Eingreifen eine Brandausbreitung. Rauch beschädigte jedoch das gesamte Haus.

Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter war am Montag um 17.12 Uhr zu dem Feuer in der Straße "Im Scheffenbungert" in Ittenbach alarmiert worden. Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses hatte Rauch bemerkt, der von einem im Anbau des Hauses befindlichen Trocker ausging. Parallel hatten Nachbarn auch das Feuer bemerkt und waren der Seniorin zur Hilfe geeilt. Sie konnte das Haus rechtzeitig verlassen. Nach Untersuchung durch den Rettungsdienst wurde die Frau im Verlauf vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehrkräfte war das Gebäude stark verraucht. Der Brand des Wäschetrockners konnte schnell lokalisiert und bekämpft werden. Im Anschluss wurde der Rauch mit Lüftern aus dem Haus herausgedrückt. Parallel erfolgte eine Kontrolle des betroffenen Bereichs mittels Wärmebildkameras. Der Einsatz der Kräfte der Einheiten Ittenbach, Altstadt, Oelberg, Oberdollendorf und des Einsatzführungsdienstes der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter endete gegen 19 Uhr.

