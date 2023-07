Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Feuerwehr kann Wohnhaus schützen - Gartenhütten brennen ab

Bild-Infos

Download

Königswinter (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurde die Freiwillige Feuerwehr Königswinter zu einem ausgedehnten Feuer nach Ittenbach alarmiert. Es brannten mehrere Holzhütten und Anbauten in einem Garten. Das Feuer breitete sich schnell auf umliegende Bäume und eine Garage aus. Die Feuerwehr konnte die Brandausbreitung auf nebenstehende Wohngebäude verhindern.

Um 01:16 Uhr am frühen Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr in den Eschenweg nach Königswinter - Ittenbach alarmiert. Im Garten waren eine Hütte und weitere Anbauten in Brand geraten. Das dort gelagerte Brennholz sorgte für eine hohe Flammenbildung. Durch die hohe Wärmestrahlung breitete sich der Brand schnell aus. Umliegende Bäume und Büsche brannten bereits. Über eine Garage drohte das Feuer auf das Doppelhaus über zu greifen. Noch während der Anfahrt wurde deswegen die Alarmstufe auf `Brand 3´ erhöht.

Die Feuerwehr teilte die Einsatzstelle in zwei Abschnitte ein. Über den Kinderspielplatz am Höfgenweg wurde die Brandbekämpfung entlang der Gehölzfläche eingeleitet. Am Wohnhaus wurde eine Riegelstellung mit zwei C-Rohren aufgebaut. Durch den Einsatzleiter wurde die Alarmstufe 15 Minten nach der ersten Alarmierung nochmals auf `B4´ erhöht. Es wurden weitere Kräfte und Atemschutzgeräte benötigt. Gerade noch rechtzeitig, konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Trotz zerplatzten Fenstern, konnte ein Auto und ein Motorrad in der Garage geschützt werden. Vor dem Gebäude wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Durch einen massiven Löschangriff konnte das Feuer nach kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden. Um Brandnester ablöschen zu können, mussten Einsatzkräfte unter Atemschutz das Brandgut aufwendig umschichten und ablöschen. Holzkonstruktionen wurden abgebaut. Die körperlich anstrengende Arbeit forderte die Kräfte. Um die vielen benutzen Atemschutzgeräte kümmerte sich die Besatzung des Gerätewagen Atemschutz des Rhein-Sieg-Kreises. Um kurz vor vier Uhr konnte endgültig "Feuer aus" gemeldet werden.

In der Anfangsphase konnte die Lage noch während der Alarmierungskette durch einen in der Nachbarschaft wohnenden Feuerwehrkameraden erkundet werden. Nachbarn wurden geweckt und gebeten Fenster zu schließen. Der Bewohner und seine Mutter hatten den Brand nicht bemerkt. Durch lautes Klopfen konnten diese Personen in Sicherheit gebracht werden. Nachbarn entfernten parkende Fahrzeuge von der engen Nebenstraße. Das Verhalten und die Unterstützung der Nachbarn war für die Feuerwehr hilfreich und vorbildlich. Im Einsatz waren von der Feuerwehr Königswinter die Löschzüge Ittenbach, Ölberg und Altstadt, sowie der Einsatzleitwagen aus Oberdollendorf. Die Löschgruppe Eudenbach kam mit Atemschutzgeräteträgern zum Einsatz. Der Löschzug Uthweiler stand für mögliche Paralleleinsätze in Bereitstellung. Aus Bad Honnef unterstützte der Einsatzleitwagen aus Rhöndorf bei der Organisation eines Bereitstellungsraumes.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Königswinter, übermittelt durch news aktuell