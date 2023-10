POL-SO: Einbruch in Firma am Overweg

Lippstadt (ots) - Am gestrigen Mittwoch um 20:25 Uhr kam es zur Festnahme eines Einbrechers in eine Doppelhaushälfte in der Schultzstraße in Lippstadt. Was war passiert: Der 50-jährige Anwohner saß an diesem Abend in seinem Wohnzimmer, als er verdächtige Geräusche aus seinem Keller wahrgenommen hat. Daraufhin hat er alles richtig gemacht: Er ist zu seinem Nachbarn gegangen und über diesen hat er die Polizei in ...

