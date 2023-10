Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Trecker-Fahrer und Zeugen gesucht

Ense (ots)

Am 9. Oktober, um 14:25 Uhr, kam es auf der Wickeder Straße, zwischen Wickede-Ruhr und Ense-Waltringen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 50-jähriger Volvo-Fahrer aus Ense war in Richtung Ense-Waltringen unterwegs. Etwa 200 Meter vor dem Gut Oevinghausen, ausgangs einer Linkskurve, kam ihm ein Trecker entgegen. Hinter dem Trecker scherte ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer zum Überholen aus und steuerte frontal auf den Volvo-Fahrer zu. Der 50-Jährige wich soweit wie möglich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Trotz des Ausweichmanövers kam es zu einer Berührung und einem Schaden am linken Außenspiegel des Volvos. Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Wickede fort. Der Flüchtige war männlich und hatte vermutlich graues Haar. Zeugen und insbesondere der Trecker-Fahrer, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

