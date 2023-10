Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: VW gerät in den Gegenverkehr

Werl (ots)

Am 10. Oktober, um 10:45 Uhr, ereignete sich auf der Soester Straße, kurz vor der Einmündung Westönner Bundestraße ein Verkehrsunfall. Ein 72-jähriger VW-Fahrer befuhr die Soester Straße und beabsichtigte seine Fahrt nach links in Richtung Westönnen fortzusetzten. In einer langgezogenen Rechtskurve wollte er sich als Linksabbieger einordnen und geriet dabei in den Gegenverkehr. Dort stieß der VW-Fahrer mit seiner linken Fahrzeugseite gegen das linke Heck einer 64-jährigen Mercedes-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurden der 72-Jährige und die 64-Jährige leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell