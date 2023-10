Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand

Welver - Schwefe (ots)

Am Mittwoch, um 11:00 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand auf dem Denninghofweg gerufen. In einem Wohnhaus im ersten Obergeschoss fing plötzlich ein Trockner an zu qualmen. Die 43-jährige und der 40-jährige Bewohner versuchten bis zum Eintreffen der Feuerwehr das Feuer selbstständig zu löschen. Dabei atmeten sie Rauchgase ein und mussten anschließend in einem nahegelegen Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Die im Haushalt lebenden Kinder und Hunde blieben unverletzt. Schließlich konnte die Feuerwehr den Brand erfolgreich bekämpfen. Durch die Löscharbeiten war das Wohnhaus vorläufig nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen. (ja)

