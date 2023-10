Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Festnahme nach Wohnungseinbruch

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Mittwoch um 20:25 Uhr kam es zur Festnahme eines Einbrechers in eine Doppelhaushälfte in der Schultzstraße in Lippstadt.

Was war passiert:

Der 50-jährige Anwohner saß an diesem Abend in seinem Wohnzimmer, als er verdächtige Geräusche aus seinem Keller wahrgenommen hat.

Daraufhin hat er alles richtig gemacht: Er ist zu seinem Nachbarn gegangen und über diesen hat er die Polizei in Lippstadt verständigt. Mit starken Kräften umstellte die Polizei das Gebäude. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte ein 36-jähriger in den Kellerräumen festgenommen werden.

Dieser hatte sich über ein Kellerfenster Zugang zu diesen verschafft und alles durchwühlt. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen konnten die eingesetzten Beamten noch weiteres Diebesgut feststellen, welches sichergestellt wurde. Woher das stammt, ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der 36-jährige wurde vorläufig festgenommen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei im Kreis Soest: Sollten Sie verdächtige Geräusche in ihrem Haus oder in ihrer Wohnung hören, rufen Sie umgehend die Notrufnummer 110. Suchen Sie niemals den Kontakt zum Täter und überlassen Sie dies der Polizei. Wenn möglich, verlassen Sie die Wohnung oder das Haus. Falls das nicht unauffällig möglich ist, verhalten Sie sich ruhig.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell