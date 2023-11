Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Verkehrsunfall in der Gustav-Rau-Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag (24.11.2023), gegen 09:05 Uhr in der Gustav-Rau-Straße ereignete. Ein 29 Jahre alter VW-Lenker fuhr aus Richtung des Kreisverkehrs kommend die Gustav-Rau-Straße entlang und wollte nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen. Noch bevor der 29-Jährige sein Vorhaben in die Tat umsetzen konnte, fuhr ein 68 Jahre alter Ford-Lenker unvermittelt aus der Einfahrt des Supermarktes in die Gustav-Rau-Straße ein und kollidierte mit dem VW. Nach einem kurzen Disput der beiden Verkehrsteilnehmer setzte der 68-Jährige seine Fahrt fort, ohne eine Feststellung seiner Personalien zu ermöglich. Der 29-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 68-Jährige konnte im Zuge der weiteren Ermittlungen kurz darauf an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 4.500 Euro belaufen. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen genommen.

