Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Schulgebäude mit Graffiti beschmiert

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter besprühten zwischen Donnerstag (24.11.2023), 16:00 Uhr und Freitag (24.11.2023), 07:00 Uhr ein Schulgebäude in der Friedrichstraße in Vaihingen an der Enz mit Graffitis. In roter Farbe hinterließen die Täter unter anderem Hakenkreuze und Schriftzüge. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

