POL-KN: (Tuttlingen) Unfall mit rund 10.000 Euro Blechschaden auf der Stuttgarter Straße

Villingen-Schwenningen (ots) - Eine Autofahrerin hat am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Dürrheimer Straße einen heftigen Auffahrunfall verursacht. Eine 43-jährige Skoda Enyag Fahrerin fuhr ortsauswärts in Richtung Tuttlingen und musste wegen hohen Verkehrsaufkommens anhalten. Eine nachfolgende 26-jährige Autofahrerin in einem 3er BMW fuhr mit Wucht auf ...

mehr