POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs (16.10.2023)

St. Georgen (ots) - Am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr ist es in einem Schopf in der Schönwälderstraße zu einem Brand gekommen. In dem als Brennholzlager genutzten Schopf kam es zu einem Feuer, das sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr zu einem Vollbrand entwickelte. 30 Helfern der Feuerwehren aus Triberg und Nußbach gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf ...

