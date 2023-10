Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Schopf gerät in Brand (17.10.2023)

St. Georgen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr ist es in einem Schopf in der Schönwälderstraße zu einem Brand gekommen. In dem als Brennholzlager genutzten Schopf kam es zu einem Feuer, das sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr zu einem Vollbrand entwickelte. 30 Helfern der Feuerwehren aus Triberg und Nußbach gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus zu verhindern und den Brand zu löschen. Allerdings kam es durch die Hitzeentwicklung zu Beschädigungen an mehreren Fenstern eines Wintergartens am Haus. Auch eine Balkontür und ein Balkonfenster gerieten durch den Brand in in Mitleidenschaft. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf insgesamt rund 30.000 Euro, Personen kamen nicht zu Schaden.

