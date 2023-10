Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) 11-Jähriger mit Fahrrad bei Unfall leicht verletzt

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein 11-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagabend in der Christian-Messner-Straße leicht verletzt worden. Der Junge und zwei Freunden waren auf Fahrrädern im Stadtgebiet Trossingen unterwegs. Gegen 17 Uhr befanden sich die drei Freunde auf dem Gehweg im Bereich der Christian-Messner-Straße 17, als der 11-Jährige ohne auf den zu dieser Zeit dichten Verkehr zu achten mit dem benutzten E-Mountainbike auf die Fahrbahn fuhr. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Toyota Yaris, dessen 58-jährige Fahrerin auf der Christian-Messner-Straße unterwegs war. Der Junge stürzte nach dem Zusammenstoß mit dem Auto zusammen mit dem Fahrrad auf die Fahrbahn und zog sich hierbei leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden am rechten Arm zu, die versorgt werden mussten. Am Auto und dem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro.

