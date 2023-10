Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Vandalismus in der Bürkstraße (16.10.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte haben über das Wochenende ein Gebäude in der Bürkstraße beschädigt. Die Täter schlugen an einem einer Fasnetvereinigung gehörenden Haus diverse Glasscheiben ein und beschmierten dessen Fassade mit Graffiti. Insgesamt verursachten die Vandalen einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0 entgegen.

