Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Empfingen A81/ Lkr. Freudenstadt) Unfall auf der Autobahn fordert eine leicht verletzte Person und über 28.000 Euro Sachschaden (13.10.2023)

Empfingen A81 (ots)

Zu einem Unfall beim Fahrstreifenwechsel ist es am Freitag auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Horb und Empfingen gekommen. Gegen 23.15 Uhr fuhr eine 24-Jährige mit einem Suzuki Swift auf der A 81 in Richtung Singen und wollte vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Toyota RAV, dessen 50-jähriger Fahrer bereits auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war. Der Toyota kam ins Schleudern, prallte frontal in die rechtsseitige Schutzplanke rechts und blieb quer zur Fahrbahn auf dem Standstreifen stehen. Auch der Suzuki kam auf dem Standstreifen zum Halten. Durch die Wucht des Zusammenstoßes verletzte sich eine 22-jährige Frau leicht, die im Toyota mitfuhr. Eine sofortige medizinische Behandlung war nicht von Nöten. Durch aufgewirbelte Steine wurde noch eine Fahrzeugscheibe eines VW Golf eines Ersthelfers beschädigt. Die Polizei schätzt den am Suzuki entstandenen Schaden auf etwa 8.000 Euro, am Toyota auf rund 20.000 Euro und am VW auf ungefähr 100 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell