Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Zimmern o.R./ Lkr. Rottweil) Aquaplaning-Unfälle auf der Autobahn (14.10.2023)

Oberndorf am Neckar/ Zimmern o.R. (ots)

Am Samstag ist es auf der Autobahn 81 gleich zu zwei Aquaplaning-Unfällen gekommen, bei denen jeweils ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden ist. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Kurz nach 11 Uhr war ein 58-Jähriger mit einem VW auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Villingen-Schwenningen unterwegs. Auf der Gemarkung Zimmern o.R. kam der Mann bei regennasser Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und stieß hierbei mit einer Schutzplanke zusammen. Aufgrund der Kollision drehte sich der VW und fuhr über die gesamte Fahrbahn, wo er mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Rund 15.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines weiteren Unfalls, der gegen 13.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Oberndorf passiert ist. Eine 53-Jähriger war auf der nassen Fahrbahn in Richtung Stuttgart unterwegs und verlor aufgrund Aquaplaning die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schrammte an mehreren Schutzplankenelementen entlang.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell