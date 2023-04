Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Feueralarm und verletzte Jugendliche: Mann entleert Feuerlöscher im Hauptbahnhof

Halberstadt (ots)

Am Sonntag, den 16. April 2023 wurde die Bundespolizei gegen 18:30 Uhr über einen Feueralarm am Hauptbahnhof Halberstadt informiert. Unverzüglich rückte die ortsansässige Feuerwehr zum Ereignisort aus. Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei verlegten parallel zum Bahnhof. Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenbefragungen hielt sich eine circa 15-köpfige Gruppe Jugendlicher im Sanitärbereich des Bahn-hofes auf, hörte lautstark Musik und rauchte. Ein 28-Jähriger riss einen Feuerlöscher aus der Halterung, entleerte diesen missbräuchlich und besprühte unvermittelt einen 14-Jährigen mit dem Pulver. Anschließend flüchtete er aus dem Bahnhofsgebäude. Der Teenager erlitt Verätzungen der Augenschleimhäute und wurde durch einen Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Zudem erhielt ein 16-Jähriger sichtliche Rötungen seiner Augen und Beschwerden im Kehlkopfbereich. Aufgrund der erhaltenen Personenbeschreibung kann diese Tat vermutlich einem 28-Jährigen zugeordnet werden. Der bereits in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Deutsche erhält unter anderem Strafanzeigen wegen der Beeinträchtigung von Rettungshilfen, Sachbeschädigung sowie gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen. Der gesamte Bereich der Damentoiletten wurde durch das Löschpulver verunreinigt und ist aktuell nicht mehr nutzbar. Eine Schadenshöhe ist aktuell nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell