POL-KN: (Empfingen A81/ Lkr. Freudenstadt) Unfall auf der Autobahn fordert rund 10.000 Euro Sachschaden (13.10.2023)

Zimmern o.R. (ots) - Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitagabend auf der Kreisstraße 5535 einen Unfall mit einem erheblichen Blechschaden verursacht. Ein 26-Jährige fuhr gegen 20 Uhr mit einem Audi A4 auf der K 5535 aus Richtung Flözlingen kommend in Fahrtrichtung Weiler. In einer Linkskurve kam der junge Mann zu weit nach links. Hierbei kollidierte er mit einem ...

