Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen/ Lkr. Rottweil) Autoaufbruch und Diebstahl aus Auto - Polizei sucht Zeugen (14.-16.10.2023)

Schramberg-Sulgen (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes ist es in Sulgen gleich zu zwei Autoaufbrüchen gekommen. Unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Samstag, 21.00 Uhr und Montag, 6.15 Uhr, in der Panoramastraße einen auf einem Parkplatz neben einem Wohngebäude abgestellten BMW 118i auf und bauten dessen Lenkrad aus. Der entstandene Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf etwa 1.500 Euro. Zwischen Sonntag, 13.00 Uhr, und Montag, 5.45 Uhr, gelangten in der Mozartstraße vermutlich die gleichen Täter gewaltsam in den Fahrgastinnenraum eines vor einem Gebäude abgestellten BMW M 240i und entfernten, ohne einen Alarm auszulösen, den Airbag vom Lenkrad. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Polizei sucht Personen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Panoramastraße und der Mozartstraße gemacht haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07422 2701-0 beim Polizeirevier Schramberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell