Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o.R.-Stetten/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf der Panoramastraße-Polizei sucht Zeugen (14./15.10.2023)

Zimmern o.R.-Stetten (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die in der Nacht von Samstag, 22 Uhr, auf Sonntag, 8.30 Uhr, in der Panoramastraße passiert ist. Ein unbekannter Autofahrer war mit einem Mercedes auf der Stumpenstraße unterwegs und bog nach links in die Panoramastraße ein. Hierbei streifte der Autofahrer eine Steinmauer eines Anwesens. Anschließend setzt der Unbekannte seine Fahrt fort und riss sich dabei an der Steinmauer den gesamten rechten Kotflügel auf, sodass dieser seitlich abstand. Im weiteren Verlauf fuhr der Autofahrer auf der Panoramastraße weiter und schrammte mit dem abstehenden Kotflügel an einem am Straßenrand geparkten Wohnwagen und einem Kia entlang. Ohne sich um den entstandenen Schaden in bislang noch nicht bekannter Höhe zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in der Zinkenstraße fort, wo er schließlich unmittelbar nach dem Ortsausgang seinen vorderen rechten Reifen verlor und mehrere hundert Meter auf der Felge bis zu einer Scheune fuhr. Dort ließ der Unbekannte seinen Wagen stehen. Durch die Fahrt auf der Felge entstanden in der Zinkenstraße deutliche Einschnitte im Asphalt, welche die Polizei zum Auffindeort des Mercedes führte. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

