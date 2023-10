Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Unbekannter VW Polo-Fahrer baut einen Unfall und flüchtet (14./15.10.2023)

Oberndorf am Neckar (ots)

Bei einer Unfallflucht auf der Kreisstraße 5503 hat ein unbekannter Autofahrer im Zeitraum zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, mehrere hundert Euro Sachschaden verursacht. Der Unbekannte mit einem VW Polo war auf der K 5503 von Bochingen in Richtung Sigmarswangen unterwegs und kam dabei nach rechts von der Straße ab. Im Grünstreifen reißt der Wagen einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild samt der Betonverankerung aus dem Boden. Im weiteren Verlauf fuhr der Polo wieder auf die Straße, wo ihn der unbekannte Fahrer stehen ließ und ohne sich um eine Regulierung des Schadens in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern, vermutlich zu Fuß flüchtete. Am VW entstand laut Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07423 8101-0, beim Polizeirevier Oberndorf zu melden.

