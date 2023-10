Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Kennzeichendiebstahl- Polizei sucht Zeugen (15.10.2023)

Oberndorf am Neckar (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntag im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 20.00 Uhr einen Kennzeichendiebstahl begangen. Er klaute die beiden Kennzeichen "RW-CE 46" von einem blauen BMW 320i, der auf dem P&R Parkplatz an der Anschlussstelle Oberndorf entlang der Landesstraße 415 abgestellt war. Täterhinweise erbittet die Polizei in Oberndorf unter der Telefonnummer 07423 8101-0.

