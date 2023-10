Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, B33, A81, Lkr. Konstanz) Vier verletzte Personen und rund 30.000 Euro Blechschaden bei Aquaplaning-Unfall (14.10.2023)

Singen, B33, A81 (ots)

Vier leicht verletzte Personen und insgesamt rund 30.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Aquaplaning-Unfalls auf der Bundesstraße 33 zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Steißlingen am Samstagnachmittag. Gegen 15 Uhr fuhr ein 44-Jähriger mit einem VW Tiguan auf der B33 in Richtung Konstanz. Dabei verlor der Mann auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen, woraufhin das Auto ins Schleudern geriet, sich überschlug und von der Fahrbahn abkam, mit einem Zaun kollidierte und schließlich liegenblieb. Glücklicherweise erlitten sowohl der 44-Jährige, als auch die Beifahrerin und die beiden 4-jährigen Kinder keine schweren Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus. An dem Tiguan entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den demolierten, nicht mehr fahrbereiten Wagen.

