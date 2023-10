Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Raub in der Georg-Fischer-Straße - Polizei bittet um Hinweise (15.10.2023)

Singen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist es in der Georg-Fischer-Straße zu einem Raub gekommen. Gegen 04.20 Uhr lief ein 18-Jähriger von einer Diskothek im Industriegebiet kommend zu Fuß in Richtung Innenstadt. Auf Höhe eines Möbelgeschäfts hielt plötzlich ein schwarzer BMW neben ihm, aus dem 4-5 unbekannte Männer ausstiegen. Die Unbekannten griffen den 18-Jährigen an, schlugen auf den schließlich am Boden liegenden ein und entwendeten aus seiner Hosentasche Bargeld. Anschließend fuhren die Angreifer in dem BMW in Richtung "Pfaffenhäule" davon. Der 18-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht, musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden.

Zu einem der Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor: rot/orangen Vollbart, rot/orange nach hinten zurückgegelte Haare, sehr muskulös, dunkel gekleidet.

Zeugen des Vorfalls, oder Personen, die Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell