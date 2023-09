PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mann droht Frauen und wird festgenommen +++ Hochwertiges Werkzeug im Visier von Dieben +++ Fahrräder aus Garage entwendet

Hofheim (ots)

1. Mann droht Frauen und wird festgenommen, Hofheim am Taunus, Hattersheimer Straße, S-Bahnhof, Dienstag, 12.09.2023, 13:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend nahm die Polizei einen Mann fest, der zuvor am Hofheimer Bahnhof eine Gruppe junger Frauen mit einem Teppichmesser bedrohte. Gegen 13:00 Uhr erreichte die Polizeistation in Hofheim die Mitteilung über eine Bedrohung am S-Bahnhof in der Hattersheimer Straße. Dort solle soeben ein Mann drei Frauen mit einem kleinen Messer bedroht haben. Umgehend wurden mehrere Streifen zum Bahnhof entsandt, wo sie anhand einer übermittelten Personenbeschreibung den Tatverdächtigen, einen 24 Jahre alten Bischofsheimer, widerstandslos festnehmen konnten. Wie sich zeigte, hatte der Mann zuvor die drei Jugendlichen beziehungsweise jungen Frauen im Alter von 16-19 angesprochen, plötzlich ein kleines Teppichmesser aus der Tasche gezogen und wüste Drohungen ausgesprochen. Im Anschluss war er geflüchtet. Bei der Tat wurde niemand verletzt. Bei einer Durchsuchung des 24-Jährigen konnte das beschriebene Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Er wurde für weitere Maßnahmen zur Dienststelle gebracht und im Anschluss entlassen. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Hochwertiges Werkzeug im Visier von Dieben, Kelkheim, Gundelhardtstraße, Dienstag, 12.09.2023, 16:30 Uhr bis Mittwoch, 13.09.2023, 06:45 Uhr

(fh)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen entwendeten Langfinger in Kelkheim Werkzeug aus einem geparkten Transporter. In einem unbeobachteten Moment traten die Täter an den in der Gundelhardtstraße geparkten Citroën Jumper heran und hebelten die hintere Beifahrertür auf. Im Anschluss entwendeten sie vom Rücksitz Werkzeug in Form von einer Säge, einer Bohrmaschine, Akkuschraubern einer "Flex" sowie ein Laubgebläse. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Fahrräder aus Garage entwendet,

Kriftel, Paul-Duden-Straße, Samstag, 09.09.2023, 19:00 Uhr bis Montag, 11.09.2023, 07:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende wurden einem Mann aus Kriftel zwei Fahrräder aus seiner Garage gestohlen. Am Montagmorgen stellte der Anwohner aus der Paul-Duden-Straße fest, dass seine beiden, am Samstag noch in der Garage abgestellten, Zweiräder im Gesamtwert von knapp 1.000 Euro fehlten. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich Diebe in einem unbemerkten Moment auf das Grundstück schlichen, die Garage öffneten und anschließend unbemerkt die beiden Fahrräder stahlen.

Die Polizeistation Hofheim erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell