POL-HG: Wohnungstür aufgebrochen +++ Senior beim Geldwechseln bestohlen +++ Schmiererein an Verteilerkasten +++ Spielplatzbank angezündet +++ Fenster an Schulgebäude eingeworfen +++ Blitzerreport

1. Wohnungstür aufgebrochen,

Oberursel, Oberstedten, Schmiedstraße, 02.08.2023, 18.00 Uhr bis 03.08.2023, 07.50 Uhr

(pa)In Oberursel Oberstedten kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte verschafften sich Zugang zu einem in der Schmiedstraße befindlichen Mehrfamilienhaus und brachen die Tür zu einem Appartement gewaltsam auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 250 Euro beziffert. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Senior beim Geldwechseln bestohlen,

Oberursel, Epinayplatz, 03.08.2023, gg. 11.15 Uhr

(pa)Am Donnerstag hat in Oberursel ein Trickdieb einen Bürger um Bargeld gebracht. Ein 79-jähriger befand sich gegen 11.15 Uhr am Epinayplatz, als er von einem Unbekannten angesprochen und darum gebeten wurde, Kleingeld zu wechseln. Der Senior kam der Bitte nach und musste später feststellen, dass der Mann einen günstigen Augenblick ausgenutzt hatte, um unbemerkt 100 Euro Scheingeld aus der Geldbörse zu entwenden. Der Geschädigte beschrieb den Täter als etwa 45 bis 50 Jahre alt, circa 180cm groß und schlank. Er soll schwarzes Haar und ein gepflegtes Äußeres gehabt haben. Getragen habe der akzentfrei Deutsch sprechende Mann ein dunkles Sakko. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Schmiererein an Verteilerkasten,

Glashütten, Schloßborn, Heftricher Straße, Feststellung: 03.08.2023, 09.30 Uhr

(pa)In Glashütten Schloßborn haben Unbekannte einen Stromverteilerkasten besprüht. Am Donnerstagmorgen wurde der Polizei gemeldet, dass an dem in der Heftricher Straße befindlichen Verteilerkasten augenscheinlich rechtsmotivierte Farbschmierereien festgestellt wurden. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Bank auf Spielplatz angezündet,

Steinbach, Birkenweg, 03.08.2023, gg. 23.10 Uhr

(pa)Im Steinbacher Birkenweg kam es am Donnerstagabend zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Gegen 23.10 Uhr wurde durch Anwohner gemeldet, dass es auf einem Spielplatz brenne. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine Sitzbank in Flammen stand. Die Feuerwehr löschte den Brand, der sich auch auf Äste eines über der Bank befindlichen Baumes ausgedehnt hatte. Von der Bank blieb lediglich das Betongestell übrig. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Polizei geht von einem vorsätzlichen Entfachen des Feuers aus und bittet unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 um Hinweise.

5. Fenster an Schulgebäude eingeworfen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Seedammweg, 03.08.2023, 16.00 Uhr bis 04.08.2023, 08.00 Uhr

(pa)Einen Schaden von einigen Hundert Euro richteten Vandalen von Donnerstag auf Freitag an einem Schulgebäude in Bad Homburg an. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen wurden mehrere Fensterscheiben eines im Seedammweg gelegenen Nebengebäudes des Kaiserin-Friedrich-Gymnasiums mutwillig zerstört. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

6. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Dienstag: L 3025, Gemarkung Glashütten, Höhe Parkplatz Glaskopf

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

