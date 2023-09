PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Zwei Handwerkerfahrzeuge im Visier von Dieben +++ Polizei hat Schulwege im Blick +++ Unfall im Kreuzungsbereich +++ Autofahrer nach Zusammenstoß mit Fußgängerin gesucht

Hofheim (ots)

1. Zwei Handwerkerfahrzeuge im Visier von Dieben, Hofheim, Marxheim, Eichstraße, Hofheim, Hattersheimer Straße, 11.09.2023, 07.00 Uhr bis 11.30 Uhr,

(pl)Am Montagvormittag gerieten in der Eichstraße in Hofheim-Marxheim und in der Hattersheimer Straße in Hofheim zwei Handwerkerfahrzeuge ins Visier von Dieben. Auf dem Friedhof in der Eichstraße entwendeten Unbekannte zwischen 09.30 Uhr und 09.45 Uhr zwei Heckenscheren, ein Blasgerät sowie zwei Rückenträgerakkus aus einem dort abgestellten Piaggio Porter. In der Hattersheimer Straße schlugen die Täter zwischen 07.00 Uhr und 11.30 Uhr zu und schnappten sich zwei auf der Ladefläche eines Sprinters abgelegte Elektrowerkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Polizei hat Schulwege im Blick,

Eschborn, Berliner Straße, Montag, 11.09.2023, 07:30 Uhr bis 08:40 Uhr

(fh)Am Montagmorgen führte die Polizei im Rahmen der Aktionstage "Blitz für Kids" Verkehrskontrollen in Eschborn durch. Die gemeinsame Aktion von Schule und Polizei "Blitz für Kids" ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Verkehrsprävention in ganz Hessen. Aus diesem Grund hatten sich Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Eschborn in der Berliner Straße unweit einer Grundschule postiert und dabei insbesondere auf die ordnungsgemäße Sicherung von Kindern geachtet. Bei 14 kontrollierten Fahrzeugen samt Insassen waren lediglich zwei Erwachsene nicht angeschnallt gewesen. Hier leiteten die Beamten entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Weitere Verstöße mussten erfreulicher Weise nicht geahndet werden. Die Polizeidirektion Main-Taunus wird auch weiterhin den Straßenverkehr, insbesondere rund um Schulen, im Blick behalten und Kontrollen durchführen.

3. Unfall im Kreuzungsbereich - Vier Verletzte, Liederbach am Taunus - Niederhofheim, Alt Niederhofheim, Eichkopfallee, 11.09.2023, 16.30 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall in Niederhofheim wurden am Montaganachmittag vier Personen verletzt und drei Fahrzeuge beschädigt. Ein 56-jähriger Autofahrer war gegen 16.30 Uhr mit seinem VW Caddy und zwei 83 und 85 Jahre alten Insassinnen von der Sodener Straße kommend auf der Eichkopfallee unterwegs, als es im Kreuzungsbereich "Alt Niederhofheim"/ Eichkopfallee zum Zusammenstoß mit dem Mercedes einer vorfahrtsberechtigten 78-jährigen Autofahrerin kam. Durch die Wucht des Aufpralls stieß der Mercedes noch gegen einen im Kreuzungsbereich verkehrsbedingt haltenden Fiat 500 und kam auf einer Verkehrsinsel zum Stehen. Der Unfallverursacher, seine beiden Mitfahrerinnen sowie die 78-jährige Autofahrerin mussten aufgrund ihrer Verletzungen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedes und der VW Caddy wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 24.000 Euro geschätzt.

4. Autofahrer nach Zusammenstoß mit Fußgängerin gesucht, Kelkheim, Wilhelm-Dichmann-Straße, 11.09.2023, 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

(pl)Nachdem es am Montagnachmittag in der Wilhelm-Dichmann-Straße in Kelkheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer 85-jährigen Fußgängerin kam, sucht der Regionale Verkehrsdienst nach dem beteiligten Autofahrer. Die 85-Jährige überquerte im Zeitraum zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr die Fahrbahn, als sie von einem Pkw gestreift wurde und zu Boden fiel. Hierbei erlitt die Seniorin leichte Verletzungen. Der Unfall wurde erst im Nachgang der Polizei gemeldet. Da zur autofahrenden Person bislang keine Hinweise vorliegen, bittet der Regionale Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 um Hinweise.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell