PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus +++ Kennzeichendiebstahl in Hofheim +++ Verkehrsunfallflucht in Kelkheim

Hofheim (ots)

1. Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Eschborn, Lübecker Straße, Donnerstag, den 10.08.2023 bis Freitag, den 08.09.2023

Am Samstag, den 09.09.2023, wurde bekannt, dass versucht wurde in ein Mehrfamilienhaus in der Lübecker Straße in Eschborn einzubrechen. Der Tatzeitraum ist vom 10.08.2023 bis zum 08.09.2023. In dieser Zeit begaben sich bislang unbekannte Täter an die Eingangstür im Mehrfamilienhaus und versuchten diese durch Gewalt zu öffnen. Dies misslang den Tätern, sodass sie unerkannt flüchteten. An der Tür entstand Sachschaden.

Die Kriminalpolizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06196-2073-0 entgegen.

2. Kennzeichendiebstahl - Hofheim Marxheim, Schloßstraße, Freitag, den 08.09.2023 um 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Am Samstag, den 09.09.2023, wurde bekannt, dass im Laufe des Freitags sowohl das vordere, als auch das hintere Kennzeichen von einem blauen Golf entwendet wurden. Das Fahrzeug war zum besagten Zeitraum an einer Gaststätte abgestellt. Bislang liegen noch keine Täterhinweise vor.

Hinweise können bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192-2079-0 gemeldet werden.

3. Verkehrsunfallflucht - Kelkheim, Wilhelm-Dichmann-Straße, Samstag, den 09.09.2023 von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr

Am Samstag, zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr, wurde ein VW Polo auf dem Parkplatz eines Einkaufsgeschäfts beschädigt. Vermutlich hat ein Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken den Schaden an dem Fahrzeug verursacht und ist anschließend unerkannt geflüchtet. Der Schaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Regionale Verkehrsdienst hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise möglicher Zeuginnen oder Zeugen nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter der Telefonnummer 06192-2079-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell