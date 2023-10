Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Unbekannter Hundebesitzer attackiert einen Radfahrer- Hinweise erbeten (15.10.2023)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Sonntagnachmittag hat ein unbekannter Hundebesitzer auf dem Waseneckweg einen Radfahrer attackiert und diesen dabei leicht verletzt. Ein 62-jähriger Radfahrer war gegen 16.15 Uhr auf dem Waseneckweg von Stockbrunnen in Richtung der Ruine Waseneck unterwegs. Dabei fuhr der Mann an einem Fußgänger mit einem freilaufenden Hund vorbei, der ebenfalls in Richtung der Ruine lief. Der Hund rannte dabei bellend hinter dem Radfahrer hinterher, weshalb der 62-Jährige anhielt und den Hundebesitzer aufforderte, sein Tier anzuleinen. Der Unbekannte soll daraufhin auf den Mann losgegangen sein und diesen gewürgt haben. Der leicht verletzte Radfahrer setzte seine Fahrt nach dem Vorfall in Richtung Ruine fort und verständigte die Polizei. Der Hundehalter flüchtete währenddessen in unbekannte Richtung. Bei diesem soll es sich um einen etwa 40 Jahre alten, schlanken Mann handeln, der ungefähr 190 Zentimeter groß, wenig Haare und einen Kinnbart hat. Bei dem Hund dürfte es sich vermutlich um einen belgischen Schäferhund mit braunem Fell und schwarzer Schnauze gehandelt haben. Dieser hatte ein schwarzes Geschirr mit weißer Schrift getragen. Die Polizei in Oberndorf sucht Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Hundebesitzers geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07423 8101-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell