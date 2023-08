POL-PDWIL: Pressesofortmeldung - tödlicher Verkehrsunfall auf der B421

Daun (ots) - Am 22.08.2023 gegen 22:29 geriet ein Personenkraftwagen im Bereich der L 68 Daun-Waldkönigen in Vollbrand. Durch die insgesamt 30 eingesetzten Feuerwehrkräfte der Feuewehren Daun und Waldkönigen konnte der Brand schnellgelöscht werden. Durch die Kräfte der Polizeiinspektion Daun wurde der Sachverhalt vor Ort aufgenommen. Die ersten Ermittlungen ließen den Schluss auf einen technischen Defekt zu. Es wurde niemand verletzt. Rückfragen bitte an: ...

mehr