POL-PDWIL: Pkw touchiert Fußgänger auf der Kinheimer Brücke und flüchtet unerlaubt.

Birresborn (ots) - Am 22.08.2023 gegen 07:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger junger Mann mit seinem Personenkraftwagen die Straße "In der Kehrt" in Birresborn. Aufgrund tiefstehender Sonne und beschlagener Windschutzsscheibe übersah er ein verkehrsgerecht abgestellten Wohnmobil und kollidierte mit diesem. Es entstand glücklicherweise nur Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 Daun Tel.: 06592/962630 Fax: ...

