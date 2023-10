Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o.R./ Lkr. Rottweil) Betrunkener Autofahrer baut Unfall (13.10.2023)

Zimmern o.R. (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitagabend auf der Kreisstraße 5535 einen Unfall mit einem erheblichen Blechschaden verursacht. Ein 26-Jährige fuhr gegen 20 Uhr mit einem Audi A4 auf der K 5535 aus Richtung Flözlingen kommend in Fahrtrichtung Weiler. In einer Linkskurve kam der junge Mann zu weit nach links. Hierbei kollidierte er mit einem Anhänger eines entgegenkommenden Traktors der Marke John Deere eines 23-Jährigen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Höhen der entstandenen Sachschäden sind noch nicht bekannt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Audi-Fahrer Alkoholgeruch fest. Einen Alkoholtest mit einem Wert von über 0,9 Promille bestätigte den Verdacht. Der Mann musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Auch seinen Führerschein behielten die Polizisten ein. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Fahrt unter Alkoholeinfluss und dem dabei verursachten Unfall.

