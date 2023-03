Freiwillige Feuerwehr Kreuzau

FW Kreuzau: Brandereignis in Üdingen/Hund weckt Bewohnerin

Kreuzau (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es in der Ortslage Üdingen zu einem Brandereignis in einem Einfamilienhaus.

In einer Garage hatte sich aus unbekannter Ursache ein Regal mit Kaminholz und Anzündehilfen entzündet. Das Feuer griff auf umliegende Gegenstände und das Holztor über.

Glücklicherweise machte der Hund der Eigentümerin auf sich aufmerksam und somit wurde der Brand schnell bemerkt. Die Eigentümerin konnte sich samt Hund schnell in Sicherheit bringen und die Feuerwehr verständigen.

Durch die alarmierten Einsatzkräfte konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Zur Brandbekämpfung wurde ein Trupp unter Atemschutz mit einem C Rohr eingesetzt.

Da auch Brandrauch in die Wohnräume eingedrungen war, wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter belüftet.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Brandstelle von der Polizei beschlagnahmt, die nun weitere Ermittlungen zur Brandursache unternimmt.

Die Feuerwehr war mit rund 50 Einsatzkräften im Einsatz.

