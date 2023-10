Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, Einmündung L 440

B 14, Gasthof Schuhfranz) Unfall zwischen zwei Sattelzug-Lastwagen fordert rund 35.000 Euro Sachschaden

Emmingen-Liptingen, Einmündung L 440 / B 14, Gasthof Schuhfranz (ots)

Rund 35.000 Euro Sachschaden an einer Sattelzug-Zugmaschine und an einem Sattelzug-Tankauflieger hat ein Unfall gefordert, der sich am Montagvormittag an der Einmündung der Landesstraße 440 auf die Bundesstraße 14 beim Gasthof Schuhfranz nahe Liptingen ereignet hat. Gegen 09.45 Uhr fuhr ein 60-Jähriger mit einem Sattelzug-Lastwagen von Neuhausen ob Eck kommend auf der L 440 in Richtung Einmündung zur Bundesstraße 14 und wollte dort auf die B 14 abbiegen. Zunächst hielt der Lkw-Fahrer an der Einmündung an und bog dann aber wieder an, ohne auf einen auf der B 14 aus Richtung Liptingen nahenden Lastwagen zu achten. In der Folge kam es zur Kollision mit dem Tank-Auflieger eines Sattelzug-Lastwagens, dessen ebenfalls 60-jähriger Fahrer von Liptingen kommend auf der bevorrechtigten B 14 in Richtung Stockach unterwegs war. Bei dem Unfall wurden die Zugmaschine des einbiegenden Lastwagens und der Tank-Auflieger des anderen Lastwagens erheblich beschädigt. Der Tank-Auflieger war nicht befüllt, so dass aus diesem keine Stoffe austraten. Während der Tank-Sattelzug bedingt fahrbereit blieb, musste der andere Lastwagen abgeschleppt werden. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

