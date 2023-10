Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto prallt gegen Baum

Fahrer leicht verletzt (16.10.2023)

Dauchingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Landesstraße 423 zwischen Niedereschach und Dauchingen. Kurz vor dem Ortseingang von Dauchingen geriet ein 20-jähriger mit einer älteren BMW der 7er-Reihe zunächst auf das Straßenbankett, bevor er im Anschluss die Kontrolle über seinen BMW verlor. Er schleuderte über die Straße und einen parallel verlaufenden Radweg. Schließlich kam er an einem Baum zum Stehen. Der junge Mann zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu und kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. An seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Neben Polizei, Rettungsdienst und Notarzt war auch die Feuerwehr Dauchingen mit 12 Helfern am Unfallort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell