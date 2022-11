Polizei Bochum

POL-BO: Unbekannter entwendet Schmuck - Zeugen gesucht

Witten (ots)

Die Kripo ermittelt wegen eines Diebstahldelikts am Freitag, 25. November, in Witten. Ein Unbekannter hatte in der Wohnung einer 99-Jährigen Schmuck entwendet.

Gegen 11.50 Uhr klingelte es an der Tür der Seniorin, die in der Nähe der Straße "Sonnenschein" wohnt. Ein unbekannter Mann gab an, er kenne sie über seine Mutter und wolle ihr nun eine Uhr schenken. Er betrat die Wohnung und sah sich in mehreren Räumen um, ehe er sich entfernte.

Im Nachhinein stellte die 99-Jährige fest, dass Schmuck entwendet worden war.

So wird der Täter beschrieben:

- männlich, ca. 45 Jahre alt - gepflegtes Äußeres - laut Zeugenaussage "südländisches" Erscheinungsbild - Kleidung: glänzende Steppjacke, schwarze Kappe - trug eine weiße FFP2-Maske

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder 0234 909-4441 um Zeugenhinweise.

