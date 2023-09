Polizei Paderborn

POL-PB: 18-Jähriger durch Schlag mit Flasche schwer verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Bei einer tätlichen Auseinandersetzung unter Jugendlichen und Heranwachsenden an der Westernmauer ist am Mittwochabend (13.09.2023) ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise auf die Tatverdächtigen.

Der 18-Jährige war am Abend Begleitung eines Jugendlichen (15) am Westerntor unterwegs. Gegen 20.30 Uhr suchten das spätere Opfer und der 15-Jährige die provisorische Toilette an der Westernmauer Ecke Alte Torgasse auf. Vor dem Toiletten-Container kam es zu einer Auseinandersetzung mit fünf bislang unbekannten Personen. Zwei Mädchen standen in unmittelbarer Nähe. Aus der Fünfer-Gruppe erhielt der 18-Jährige mit einer Flasche einen heftigen Schlag auf den Kopf. Dabei erlitt er eine stark blutende Wunde. Das Opfer flüchtete mit seiner Begleitung zur Bahnhofstraße und bat in einem Kiosk um Hilfe. Der sofort alarmierte Rettungsdienst war schnell vor Ort und schätzte die Verletzungen als durchaus lebensgefährlich ein. Mit einem Rettungswagen kam der Verletzten in Krankenhaus, wo nach einer Operation eine Lebensgefahr ausgeschlossen werden konnte.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich um 15- bis 18-jährige Südländer, vermutlich aus dem arabischen Raum, handeln. Die sofortige Fahndung nach der Gruppe verlief ohne Erfolg.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die weitere Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können. Auch die beiden erwähnten Mädchen werden als Zeugen gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell