Polizei Paderborn

POL-PB: BMW am Hasenberg entwendet

Paderborn (ots)

(mb) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (13.09.2023) ist im Wohngebiet am Hasenberg ein BMW 120i entwendet worden.

Der Wagen war in einer Sackgasse des Hasenbergs in der Garagenzufahrt eines Wohnhauses geparkt. Vermutlich nutzten die Täter das keyless-go-System, indem sie das Funksignal des im Haus liegenden Schlüssels, um das Auto zu öffnen und zu starten. Bei dem BMW mit PB-Kennzeichen handelt es sich um das Modell 120i in weiß aus dem Baujahr 2015.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht oder auch an den Tagen zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

Informationen und Tipps zum Schutz vor Fahrzeugdiebstahl: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geben-sie-autodieben-keine-chance

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell