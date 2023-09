Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher stehlen mengenweise Zigaretten

Lichtenau (ots)

(mb) Beim Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft an der Husener Straße hatten es die Täter in der Nacht zu Mittwoch auf Zigaretten abgesehen.

Zwischen 20.30 Uhr und 05.40 Uhr schlugen die Einbrecher eine Scheibe am Eingang des Geschäfts ein. Sie gelangten in das Gebäude und räumten die Regals und Schränke mit Zigarettenpackungen und -Stangen. Mit ihrer Beute entkamen die Täter in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell