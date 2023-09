Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei fahndet nach Einbrechern

Paderborn (ots)

(mb) Nach zwei am Montag verübten Einbrüchen in Wohnhäuser liegen der Polizei Personenbeschreibungen von flüchtigen Tatverdächtigen vor.

Morgens gegen 06.50 Uhr erwischte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Detmolder Straße einen fremden Mann im Keller eines Mitbewohners. Der Kellerinhaber kam hinzu. Gemeinsam stellten die beiden Bewohner den Eindringling und verständigten die Polizei. Noch bevor eine Streife eintraf ergriff der Tatverdächtige die Flucht in Richtung Am Niesenteich. An der Kellertür stellte die Polizei Aufbruchspuren fest. Es wurde jedoch nichts entwendet.

Der geflüchtete Tatverdächtige soll 30 bis 40 Jahre sein und sehr kurze (Halbglatze) dunkle bis schwarze Haare haben. Er trug eine schwarze Fleecejacke und eine kurze, dunkelblaue Hose in mit seitlichen Streifen. Auffällig war ein goldener Ring an der rechten Hand. Der mit osteuropäischem Akzent fließend Deutsch sprechende Mann führte einen Sportbeutel mit.

Am Schwabenweg alarmierten Bewohner gegen 13.50 Uhr die Polizei, als sie eine aufgebrochene Wohnung im ersten Stock eines Mehrparteienhauses entdeckten. Der Mieter der Wohnung hatte das Haus gegen 12.50 Uhr verlassen. Zeugen hatten kurz darauf einen fremden im Treppenhaus gesehen. Die Wohnungstür des Geschädigten war aufgehebelt und sämtliche Räume durchsucht worden. Auch in diesem Fall machte der Täter keine Beute.

Der Tatverdächtige sah südländisch aus, war etwa 170 cm groß und hatte einen 6-Tage Bart. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen T-Shirt, einer blauen Jeans und einer schwarzen Baseball-Kappe. Er hatte eine Einkauftasche dabei.

Sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06261/3060 entgegen.

