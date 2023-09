Polizei Paderborn

POL-PB: Bezirksdienst der Polizei in Salzkotten komplett besetzt

Salzkotten (ots)

(md) Das Team des Bezirksdienstes der Polizei in Salzkotten ist seit September komplett besetzt. Polizeihauptkommissar Achim Drepper, 52 Jahre alt, unterstützt jetzt die Polizeihauptkommissare Mirko Sibille (50) und Markus Weber (52). Sibille ist seit vergangenem Dezember als Bezirksdienstbeamter unterwegs, Weber trat seinen Dienst bereits 2021 an.

Kontaktpflege mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Behörden und Institutionen, Überwachen von gefahrenträchtigen Bereichen, Ermittlungsarbeit, Schulwegsicherung, Mitwirken bei der Radfahrausbildung von Schülern - Polizeihauptkommissar Achim Drepper muss sich nach mehr als 25 Jahren Wachdienst nun auf ganz andere polizeiliche Aufgaben einstellen. Ab sofort betreut er eigenverantwortlich die Ortschaften Verne, Verlar, Mantinghausen, Holsen, Thüle und Scharmede.

"Ich möchte ein bürgernaher Ansprechpartner sein. Die Menschen in 'meinem Bezirk' sollen sich ohne Scheu mit ihren kleinen oder größeren Problemen an mich wenden," betont Polizeihauptkommissar Drepper.

Erster Polizeihauptkommissar Friedel Paul, Wachleiter der Polizeiwache Südkreis, zu der Salzkotten gehört, erklärt: "Mit Achim Drepper ist der Bezirksdienst in Salzkotten nun komplett. Salzkotten hat mittlerweile eine entsprechende Größe, so dass wir mit drei Beamten hier sehr gut aufgestellt sind."

Die Kollegen teilen sich Salzkotten in die drei Bereiche, Nord, Mitte und Süd auf, so dass jeder in seinem bestimmten Bezirk Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger ist. Das Bezirksdienstteam in Salzkotten gehört organisatorisch zur Wache Südkreis in Büren. Telefonisch sind die Salzkottener Kollegen die Rufnummer 05258-9299 580 erreichbar sowie per E-Mail an bezirksdienst.salzkotten@polizei.nrw.de. Das Büro befindet sich in der Lange Straße 13 in Salzkotten. Sprechzeiten sind dienstags von 10:00 - 12:00 Uhr und donnerstags von 16:00 - 18:00 Uhr sowie nach persönlicher Vereinbarung. Im Notfall ist die Polizei jederzeit über den Polizeiruf 110 erreichbar.

Bildunterschrift: (v.l.n.r.) Polizeihauptkommissar Mirko Sibille, Erster Polizeihauptkommissar und Wachleiter Polizeiwache Südkreis Friedel Paul, Polizeihauptkommissar Achim Drepper und Polizeihauptkommissar Markus Weber.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell