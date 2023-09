Polizei Paderborn

POL-PB: Vorfahrt missachtet - Drei Verletzte

Borchen-Alfen (ots)

(mb) Ein Zusammenstoß zweier Autos auf der Salzkottener Straße forderte am Sonntag eine Schwerverletzte sowie zwei leicht verletzte Autoinsassen.

Laut Ermittlungen der Polizei am Unfallort fuhr ein 72-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 13.20 Uhr auf einem Wirtschaftsweg vom Melkweg aus zur Salzkottener Straße, um diese in Richtung Kottenberg zu überqueren. An der Kreuzung der Salzkottener Straße mit dem Wirtschaftsweg missachtete er die Vorfahrt einer 26-jährigen Opel-Fahrerin, die aus Richtung Salzkotten kommend nach Alfen unterwegs war. Der Opel Vectra prallte frontal in die rechte Seite des Mercedes SUV. Beide Autos kamen von der Straße ab und landeten auf dem Grünstreifen an einem Feldrand.

Während die Opel-Fahrerin unverletzt blieb, zog sich ihre Mitfahrerin (44) schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde die Schwerverletzte ins Krankenhaus nach Salzkotten gebracht. Der Mercedes-Fahrer und seine Beifahrerin (69) kamen leicht verletzt zur Behandlung in ein Paderborner Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei etwa 16.000 Euro.

