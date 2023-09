Polizei Paderborn

POL-PB: Unter Drogen ohne Führerschein vor Polizeikontrolle geflüchtet

Paderborn-Sennelager (ots)

(mb) Mit einem Mercedes-Cabrio, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren, versuchte ein am Donnerstagabend ein 36-jähriger Mann vor einer Polizeikontrolle zu flüchten.

Einem Motorradpolizisten fiel der Mercedes gegen 19.55 Uhr Am Heilandsfrieden auf. Als der Mercedesfahrer das Polizeimotorrad bemerkte, wendete er und gab Gas. Anhaltezeichen des Polizeibeamten missachtete der Fahrer. Er versuchte der Kontrolle zu entkommen und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch Sennelager. Einige Autos mussten dem Mercedes ausweichen. Zudem missachtete der Fahrer eine rote Ampel und weitere Vorfahrtsregeln. Auf der Staumühler Straße beschleunigte der Mercedesfahrer und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Hövelhof. In der Linkskurve vor dem Kiefernweg brach das Fahrzeugheck nach rechts aus, sodass sich der Wagen um 180 Grad drehte und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Mit dem Fahrzeugheck prallte das Cabrio gegen einen Baum. Der 36-jährige Fahrer blieb unverletzt, unternahm aber keine weiteren Fluchtversuche. Er räumte ein, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei und unter dem Einfluss von Drogen stehe.

Der Mercedes-Fahrer musste mit zur Blutprobe auf die Wache. Das Auto samt der gestohlenen Kennzeichen stellte die Polizei sicher.

Gegen den 36-Jährigen läuft jetzt ein umfangreiches Strafverfahren, unter anderem wegen Diebstahls, Fahren ohne Führerschein und unter Drogeneinwirkung sowie dem Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell