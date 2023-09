Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Tatverdächtige nach Autoeinbrüchen festgenommen

Salzkotten-Upsprunge (ots)

(mb) Auf frischer Tat hat ein Zeuge (42) am frühen Freitagmorgen zwei mutmaßliche Autoeinbrecher (19/28) erwischt. Beide Tatverdächtige konnten kurz darauf von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Dabei hatte das THW tatkräftige Unterstützung geleistet.

Gegen 03.50 Uhr hörte ein Anwohner der Hederbornstraße ein lautes Geräusch von draußen. Er schaute nach und entdeckte zwei Personen, die neben einem VW Passat hockten. Er sprach die beiden an. Sodann sprangen beide auf und ergriffen die Flucht. Einer sprang auf ein Fahrrad und fuhr in Richtung Fielsche Feld davon. Den anderen Mann konnte der Zeuge kurz festhalten. Dann riss sich der Unbekannte los und flüchtete mit zwei Taschen ebenfalls in Richtung Fielsche Feld. Eine Damenhandtasche ließ er fallen. Der Zeuge konnte noch beobachten, wie der erste Geflüchtete ohne Fahrrad aus dem Park an der alten Mühle kam und gemeinsam mit dem zweiten Verdächtigen in die Straße Fielsche Feld rannte. An dem Passat war eine Scheibe eingeschlagen. Neben der Damenhandtasche blieben ein Fahrrad und ein Rucksack am Tatort zurück. Der Zeuge alarmierte die Polizei.

Die in der Nachbarschaft wohnende Besitzerin des Passats wurde ermittelt. Sie gab an, dass die Handtasche und der Rucksack im Auto gelegen hätten. Ein Laptop und ein Portmonee seien entwendet worden.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckte eine Polizeistreife die beiden Tatverdächtigen im Fielsche Feld. Die beiden Männer ergriffen erneut die Flucht. Einen Mann (28) konnten die Polizisten schnappen und vorläufig festnehmen. Das gestohlene Laptop und die Geldbörse wurden bei ihm aufgefunden. Der mutmaßliche Komplize verschwand in der Feldflur. Die Beute konnte der Besitzerin wieder ausgehändigt werden.

Die Suche nach dem Flüchtigen unterstützte des Technische Hilfswerk (THW) mit dem Einsatz zweier Drohnen mit Wärmebildkamera bis in die frühen Morgenstunden. Durch Mitarbeiter des THW wurde schließlich gegen 06.30 Uhr auch der zweite Tatverdächtige (19) entdeckt und konnte von Polizisten vorläufig festgenommen werden.

Die in Soest wohnenden Männer wurden zur Wache nach Paderborn gebracht und kamen ins Polizeigewahrsam. Bei einem Tatverdächtigen wurden Drogen aufgefunden.

Das von einem Täter zur Flucht genutzte Fahrrad fand die Polizei in der Heder hinter der alten Mühle und stellte es sowie das am Tatort zurückgelassenen Fahrrad und weitere Beweismittel sicher.

Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell