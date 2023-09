POL-PB: Zigarettenautomat abgerissen und entwendet

Paderborn (ots) - (lb) Am Mittwoch, 06.09., parkte eine 78-jährige Toyota-Fahrerin gegen 21:30 Uhr ihren Pkw in der leicht abschüssigen Hans-Humpert-Straße in Paderborn. Nachdem sie bereits ausgestiegen war, setzte sich ihr Fahrzeug in Bewegung. Ihre 90-jährige Beifahrerin, welche im Begriff war auszusteigen, wurde mehrere Meter mitgeschliffen, bis der Toyota an einem Verkehrsschild zum Stehen kam. Sie verletzte sich ...

mehr