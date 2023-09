Polizei Paderborn

POL-PB: Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt - Fahrerin schwer verletzt

Büren, Barkhäuser Straße (ots)

(hajs) Am späten Samstagabend befuhr eine 19-jährige aus Büren mit ihrem Audi die Barkhäuser Straße von Büren in Richtung Weiberg. Auf einem geraden Streckenstück kam die 19-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Pkw wurde dadurch dermaßen stark deformiert, dass die Fahrerin durch die Feuerwehr aus dem Wrack geborgen werden musste. Die schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzte Bürenerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Die Unfallstelle wurde für ca. 85 Minuten komplett gesperrt, der Sachschaden wird auf ca. 12.000,-- EUR geschätzt.

