Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Mobilfunkgeschäft in der Gütersloher Innenstadt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Mittwochabend (16.08., 23.05 Uhr) meldeten aufmerksame Zeugen einen Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft an der Berliner Straße. Die Täter gingen die Eingangstür des an den Berliner Platz angrenzenden Geschäfts gewaltsam an, um in den Laden zu gelangen. Aus diesem entwendeten sie Ausstellungsware. Unter anderem Smartphones und Tablets.

Die Zeugen nahmen eine Gruppe Jugendlicher wahr, die unmittelbar nach der Tat in Richtung Hauptbahnhof flüchteten. Einer von ihnen trug einen weißen Kapuzenpullover. Untereinander sprachen die zwischen 18 und 25 Jahre alten Männer in ausländischer Sprache.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer hat rund um den Tatort weitere Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell