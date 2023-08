POL-GT: 29-jähriger Motorradfahrer verstirbt bei Unfall in Steinhagen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Am Montagmittag (14.08., 12.55 Uhr) erlitt eine 22-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Gütersloh bei einem Unfall schwere Verletzungen. Zum Unfallzeitpunkt beabsichtigte sie einen Fußgängerüberweg in Höhe des Sankt Elisabeth Krankenhauses am Stadtring Kattenstroth in Richtung Krankenhaus zu queren. Zeitgleich fuhr eine 63-jährige Dacia-Fahrerin aus Richtung Krankenhaus über den ...

